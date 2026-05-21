ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಫಿಟ್ ಜೊತೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೀರಿ

ಡಯೆಟ್ ಹಾಗೂ ಫಿಟನೆಸ್ ಯುವಜನತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಚರಿ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಬೊಜ್ಜು ಯುವ ಜನರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು.

ಬೊಜ್ಜನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳಾದ ಸಮೋಸಾ, ದೋನಟ್ ಮತ್ತು ಕೇಕ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬದಲು, ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸದೃಢ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.

ಚಿಪ್ಸ್ನಂತಹ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಜಂಕ್ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸೇವಿಸಿರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹುರಿದ ಕಡಲೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಮಿಠಾಯಿ, ಕೇಕ್ನಂತಹ ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಷ್ಟು ಮಿತಗೊಳಿಸಿರಿ. ಅವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಗೂ ಫಿಸ್ತಾದಂತಹ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸದೃಢವಾಗಿರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಕ್ರೀಮ್ ಭರಿತ ಪಾನೀಯ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ತಾಜಾ ಸಲಾಡ್ಗಳ ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮ. ಬಗೆಬಗೆಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಲ್ಯ ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಾರಿನಾಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.