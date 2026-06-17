‘ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ’ ಇರುವವರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದೇ? ವೈದ್ಯರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p>‘ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ’ ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾದವರು ಕೂಡ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಔಷಧಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಂಗಾಗಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಹರಡುವಂತಹ ಸೋಂಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಸೋಂಕು ಇರುವವರಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನೂ ಪಡೆಯುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ, ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಅವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂಗಾಗ ಕಸಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಸಿ ತಜ್ಞರು.</p><p>ಹೆಪಟೊ-ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟೊ-ಬಿಲಿಯರಿ (HPB) ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾ. ಸೋನಲ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ‘ಕಸಿಗೆ ಮುನ್ನ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವೈರಸ್ನ ಸಕ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಔಷಧಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p><p>‘ಅಂಗಾಗ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವಿದ್ದಾಗ, ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಸೋಂಕನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಇದು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.</p><p>ಕಸಿಯಿಂದ ಅಂಗಾಗ ಪಡೆದವರಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಯಮಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯವಿದ್ದರೆ ದಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.</p><p><strong>ಮಗನಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡಿದ ತಂದೆ</strong></p><p>ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ನೆಫ್ರಾಲಜಿ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಿ, ‘ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ 28 ವರ್ಷದ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರು. ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಇರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು.</p><p>ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಸಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆವು. ಸದ್ಯ ರೋಗಿಯು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕವೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>