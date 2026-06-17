ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehealthhealth articles

‘ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ’ ಇರುವವರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದೇ? ವೈದ್ಯರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಅಮೂಲ್ಯ ಶಿವಶಂಕರ್
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 8:02 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 8:02 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
DonationHepatitis Bkidney Donor

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT