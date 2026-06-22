ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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ಇಟಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಲಿಚಿ; ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಹಣ್ಣು...

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 13:07 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 13:07 IST
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ಇಟಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಲಿಚಿ; ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಹಣ್ಣು...

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಟಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಇದು ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಭಾರತದ ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣು ಇಟಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ರಫ್ತಾಗಿದೆ?

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಟಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಫ್ತಿನಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭವೇನು?

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಬೆಳೆಗಾರರು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿ?

ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಲಿಚಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

ಲಿಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶವು ಚರ್ಮದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರವೇ?

ಹೌದು, ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರಿನಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.

ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸ್

ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸ್

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