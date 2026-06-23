ಉಪವಾಸದ ಶಿಸ್ತು: ವಿಜ್ಙನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.. ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳು

<p>‘ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್’ ಎಂದರೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ‘ಊಟದ ಅವಧಿ’ ಮತ್ತು ‘ಉಪವಾಸದ ಅವಧಿ’ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿ ತಿನ್ನುವ ಕ್ರಮ.. ಇದು ‘ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ‘ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು’ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನಬೇಡಿ’ ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂತ್ರವೇ ಇಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇಂಟರ್ ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ತತ್ವ.</p>.<p>ಉಪವಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನೀರು, ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ, ನಿಂಬೆ ನೀರು ಅಥವಾ ಚಿಟಿಕೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿದ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ, ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ-ಪಾನೀಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉಪವಾಸ ಮುರಿದಂತೆ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, 12 ರಿಂದ 14 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದಿದ್ದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲು ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಮಟ್ಟ– ಎರಡನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.</p>.<p>l 12:12 ವಿಧಾನ: 12 ಗಂಟೆ ಉಪವಾಸ, 12 ಗಂಟೆ ಊಟ. ಉದಾ: ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಉಪಾಹಾರ. ಆರಂಭಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ.</p>.<p>l14:10 ವಿಧಾನ: 14 ಗಂಟೆ ಉಪವಾಸ, 10 ಗಂಟೆ ಊಟ. ಉದಾ: ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಉಪಾಹಾರ.</p>.<p>l 16:8 ವಿಧಾನ: 16 ಗಂಟೆ ಉಪವಾಸ, 8 ಗಂಟೆ ಊಟ. ಉದಾ: ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ, ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಊಟ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಇರುವ ವಿಧಾನ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದೆ ಉಪವಾಸವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?’ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಇದು ಕೇವಲ ಅಭ್ಯಾಸದ ಆಟ. ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.</p>.<p>l ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿ. 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ರಮದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಮೊದಲು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇಹ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ನಂತರ 14:10 ಅಥವಾ 16:8 ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಿಸಿ. ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>l ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಮೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.</p>.<p>l ಉಪವಾಸವನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದ ಮುರಿಯಿರಿ: 14 ರಿಂದ 16 ಗಂಟೆಗಳ ಉಪವಾಸದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಊಟದಲ್ಲಿ 25-30 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರಲಿ. (ಉದಾ: ಮೊಟ್ಟೆ, ಪನೀರ್, ಬೇಳೆ, ಮೊಳಕೆಕಾಳು). ನೇರವಾಗಿ ಅನ್ನ, ಇಡ್ಲಿ, ಬ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಮಟ್ಟ ದಿಢೀರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>l ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ: ಊಟದ ಅವಧಿ 8 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ಊಟದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ನಾರು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಇರುವ ಮನೆ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ, ಕರಿದ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.</p>.<p>l ಪ್ರತಿದಿನ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ - ವಾರಕ್ಕೆ 5 ದಿನ ಈ ಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸಿ, 2 ದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವಯಸ್ಕರು, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ, ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವವರು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬು, ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿರುವವರು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪಾಲಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು. ಟೈಪ್ 1 ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು. 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರು. ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ತಿನ್ನದೇ ಇರುವ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು. ತೀವ್ರ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕೊರತೆ ಇರುವವರು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲೇಬಾರದು.</p>.<p>ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು , ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮಿದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವಕೋಶಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದವರು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು, ಸುಸ್ತು, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಲಭಿಸದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು ಕ್ಷಯ,ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಜಾಸ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ 18 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ನಾಯು ನಷ್ಟ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 16 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪವಾಸವು ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಪಿಸಿಒಡಿ ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು 12 ರಿಂದ 14 ಗಂಟೆಗಳ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ನಾಯು ಕ್ಷಯ ಮುಂತಾದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p>ತೂಕದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೇ ಏಕೈಕ ಮಾನದಂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ, ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು .ಏಕೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಗುಟ್ಟು ‘ತಿನ್ನದೇ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ’ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೇವಿಸುವುದರಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಆರಂಭಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-51-1916173131</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>