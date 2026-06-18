ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehealthhealth articles

ಹಲ್ಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಲಂಡನ್‌ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 13:24 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 13:24 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Healthbengaluruteeth
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT