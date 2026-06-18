<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇವಲ ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೂ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಹಲ್ಲಿನ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಲಂಡನ್ನ 42 ವರ್ಷದ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಎಂಬುವವರು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 8,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಅವರಿಗಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು?</strong></p><p>ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದ 'ಸಿಸ್ಟ್' ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ದವಡೆಯ ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು, ದಿನನಿತ್ಯ ಊಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಲೂ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್'ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. </p><p><strong>6 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ</strong></p><p>ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ನಡೆದ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ನಂತರ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದ ದವಡೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಳೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ 'ಬೋನ್ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್' ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು 'ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್' ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಹಲ್ಲುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು 'ಜಿರ್ಕೋನಿಯಾ ಕ್ರೌನ್'ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಸಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದವಡೆಯ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಸಹಜ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವುದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ರೋಗಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ. ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಶಾಡ್ರಾಕ್ ಸುರೇಂದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಈಗ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ, ಕಾಳಜಿ ಸಿಕಿತ್ತು. ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಅಶೋಕ್ ಸೂಟಾ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ 'ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ʼ ವಿನೂತನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆಯುರ್ವೇದ, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನರರೋಗ, ಹೃದ್ರೋಗ, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ, ಮಕ್ಕಳ ಕಾಯಿಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಶಾಡ್ರಾಕ್ ಸುರೇಂದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>