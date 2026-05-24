ಪುರುಷರೇ ಗಮನಿಸಿ... ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೀರ್ಯಾಣು ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಂಪತಿಗಳು ಬಂಜೆತನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಗಂಡ–ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರ ಪಾಲೂ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಪುರುಷರ ವೀರ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಪುರುಷರ ಕೆಲವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನೇರವಾಗಿ ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೀರ್ಯಾಣು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಲು 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೀರ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಈ 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ವೀರ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪುನಃ ವೃದ್ಧಿಸಬಹುದು.

ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪ್ರಭಾವ

• ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭಿತವಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವೀರ್ಯದ ಚಲನಶೀಲತೆ ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
• ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬುಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವೆನ ವೀರ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
• ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಡಿಎನ್ಎ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ.
• ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗಿ ವೀರ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
• ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ನಿವಾರಣೆ, ಉತ್ತಮ ನಿದ್ದೆಯಿಂದಾಗಿ ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
• ಶಾಖದ ವಾತಾವರಣಗಳಾದ, ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನ, ಬಿಗಿಯಾದ ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೂ ಕೂಡ ವೀರ್ಯದ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಪುರುಷರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸುವುದು, ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಬಹುದು. — ಡಾ. ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ತಜ್ಞರು

ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಸಲಹೆಗಳು

• ಫೋಷಕಾಂಶ ಭರಿತ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.
• ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವಿರುವ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
• ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, ತೂಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು, ಕೆಲಸದ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ
• ಪ್ರತಿದಿನ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು, ಬಿಸಿ ನೀರಿಗಿಂತ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಉಪಯೋಗಕಾರಿ.

ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ತಜ್ಞರು, ನೋವಾ ಐವಿಎಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆ