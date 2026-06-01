ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದಿರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು

ಹಾಲು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆ ಹಾಲು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಶರದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್' ಜೊತೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಲು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು</strong></p><p>ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಾಲು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತ್ವಚೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಎಲುಬು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. </p>.<p><strong>ಅತಿಯಾದ ಹಾಲು ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ</strong></p>.<p>ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅತಿಯಾಗಿ ಹಾಲು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಅಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ಅದು ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. </p><p><strong>ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಹಾಲು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು:</strong> ನೆಗಡಿ, ಅಲರ್ಜಿ ಕೆಮ್ಮು, ಅಸ್ತಮಾ, ಕಫ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಹಾಲು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು. </p><p><strong>ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು:</strong> ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಹಾಲು ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮೇರೆಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. </p><p><strong>ಹಾಲನ್ನು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದ ಜೊತೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು</strong><br>ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಮೀನಿನ ಜೊತೆ ಹಾಲು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p><p>ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಹಾಲು, ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಬೆಲ್ಲ, ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>