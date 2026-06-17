ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು: ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ

<p>ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಬೆಂದ ಜನರಿಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ತಂಪೆರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮಳೆಹನಿಗಳ ಕಾಲವೂ ಕೊಂಚ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವಂತದ್ದು, ಆದರೆ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ.</p><p>ಏಕೆಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಗಕ್ಕೆ (ದೈಹಿಕ/ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ) ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕನ್ಗುನ್ಯಾ, ಮಲೇರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಜಪಾನೀಸ್ ಎನ್ಸೆಫಲೈಟಿಸ್ ಮುಂತಾದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗಗಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು, ಮೈ-ಕೈ ನೋವು, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿ ಸೋಂಕುಗಳು, ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.</p><p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ದದ್ದು, ಊತ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಚಿಕನ್ಗುನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜ್ವರದೊಂದಿಗೆ ಕೀಲುನೋವು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು, ಮಲೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಳಿ, ನಡುಕ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಮರುಕಳಿಸುವ ತೀವ್ರತರಹದ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧ ಸೇವನೆ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಔಷಧ, ಆಹಾರಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತೀ ಸೂಕ್ತ.</p><p>ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಡ್ರಮ್ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆ, ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಮತೋಲನಯುತ ಆಹಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು, ಸಮರ್ಪಕ ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.</p><p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳ ಆಂದೋಲನ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಊರಿನ, ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಬಹುದು.</p>.<p><em><strong>(ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಸದಾನಂದ ಎಲ್ ಭಟ್, ಕಾಪು. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು, ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕುತ್ಪಾಡಿ ಉದ್ಯಾವರ, ಉಡುಪಿ)</strong></em></p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>