ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

<p>ಮಳೆಗಾಲವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಧಿಸಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ತಾಪದಿಂದ ಬಳಲಿದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರೋಗೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ.</p>.<p><strong>ಸೂಕ್ತ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೀಗಿರಲಿ</strong></p><p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯು ಕುಂಠಿತವಾಗುದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಲಘುವಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನೇ ಸೇವಿಸಬೇಕು.</p><p>ಉದಾ: ಅನ್ನ ಬೇಳೆ ಕಟ್ಟಿನ ಸಾರು, ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಲ್ಯ, ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಕಾಳುಮೆಣಸುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ</p><p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಗಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ನೀರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿಸಿದ ನೀರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರೆ, ತಣ್ಣೀರು ಗಂಟಲು ನೋವು ಜ್ವರ ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಆಗಬಹುದು. </p><p>ಅತಿಯಾದ ಮೋಡ ಹಾಗೂ ಬಿಡದೇ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹುರಿದು ಗಂಜಿ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ. </p>.ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ.<p><strong>ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು</strong></p><p>ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ವಾತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಗೆಡ್ಡೆ, ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ.</p><p>ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯ ಒಳಗೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. </p><p>ಮಳೆ, ಶೀತ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ.</p><p>ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಿತವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. </p><p>ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ ಧೂಪ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇರುವ ಕೊಠಡಿಗೆ ಧೂಪನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p><p>ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಭರಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗರ್ಭಸ್ಥ ಶಿಶುವಿನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>