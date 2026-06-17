ನಿತ್ಯ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಾಲಿಸಿ...ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು

<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಹಾಗೂ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕೂತಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು? ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಉಪಶಮನ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p>.<p><strong>ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ, ಮಲಗುವ ಭಂಗಿ</strong></p>.<p>ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದ ದಿಂಬು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದು ಕೂಡ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಸಹಜವಾದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p>.<p><strong>ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ</strong></p>.<p>ಕೆಲವರು ಅತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊರುವುದು, ಎತ್ತುವುದು ಕೂಡ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p>.<p><strong>ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ</strong></p>.<p>ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು, ಭುಜದ ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.</p>.<p><strong>ವಯೋಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆ</strong></p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ವಯೋಸಹಜವಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸವೆತ ಉಂಟಾಗಿ ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಕತ್ತಿನ ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<p><strong>ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ</strong></p>.<p>ಅತಿಯಾದ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಭುಜದ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ ಉಂಟಾಗಿ, ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನರಗಳ ಸಂಕುಚಿತತೆ</strong></p>.<p>ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಿಂದ ಕವಲೊಡೆದಿರುವ ನರಗಳಿಂದಲೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ಉರಿ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಮಲಗುವ ಹಾಸಿಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು</strong></p>.<p>ಮಲಗುವ ಹಾಸಿಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೃದುವಾದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು.</p>.<p><strong>ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು</strong></p>.<p>ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೋವನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿದ್ದರೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್, ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಶಾಖ ನೀಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತಸಂಚಾರ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನೋವಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದ ತೈಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>