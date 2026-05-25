ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ: ಕಾರಣಗಳೇನು?

<p>ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಡುಕ, ಸ್ನಾಯು ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 30 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರೋಗಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರತಿ 1,00,000 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 15-43 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 40-45 ರಷ್ಟು ಜನರು 22 ರಿಂದ 49 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ..</strong></p><ul><li><p> ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಳ.</p></li><li><p> ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು.</p></li><li><p> ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.</p></li><li><p> ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಆನುವಂಶಿಕ ಪ್ರಭಾವಗಳು.</p></li></ul><p>ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಗೂ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.</p><p><strong>ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಂತೆ, ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಡಿಬಿಎಸ್ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.</p><p>ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಡುಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ಬಿಗಿತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇದರ ವೆಚ್ಚ ಇಂದಿಗೂ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯ</strong></p><p>ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಕೇವಲ ಔಷಧ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಯ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪುನರ್ವಸತಿ, ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೆಂಬಲ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು?</strong></p><p>ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕ, ದೇಹದ ಬಿಗಿತ, ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿ, ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ.</p><p>ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ರೋಗಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು.</p>.<p><em><strong>(ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಅಜಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ನ್ಯೂರೋ-ಸ್ಪೈನ್ ಸರ್ಜರಿ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ)</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>