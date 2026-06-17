ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅಗತ್ಯವೇ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು...

ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಮ್ಮು ವೈರಲ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗಂಟಲಿಗೆ ಆರಾಮ ನೀಡುವ ಅಂಶಗಳಿರುವ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕಫ ಹಾಗೂ ವೈರಾಣು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೋಗದೆ ಸೋಂಕು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆಯ ಮಂಪರಿನಂತಹ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸದ ಮಿಶ್ರಣ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಗಂಟಲು ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಾದರೂ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ: ಡಾ. ಉದಯ್ ಶಂಕರ್