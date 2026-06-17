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ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅಗತ್ಯವೇ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು...

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 12:44 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 12:44 IST
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ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಅಗತ್ಯವೇ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು...

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ನೀಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ; ಸಿರಪ್‌ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿರಪ್ ಮಾರಾಟವೇಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ?

ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮ್ಮಿಗೂ ಸಿರಪ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಮ್ಮು ವೈರಲ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗಂಟಲಿಗೆ ಆರಾಮ ನೀಡುವ ಅಂಶಗಳಿರುವ ಸಿರಪ್‌ಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಎರಡು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಏಕೆ ನೀಡಬಾರದು?

ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕಫ ಹಾಗೂ ವೈರಾಣು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೋಗದೆ ಸೋಂಕು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆಯ ಮಂಪರಿನಂತಹ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಕೆಮ್ಮಿನ ಶಮನಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸದ ಮಿಶ್ರಣ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಿಂದ ಗಂಟಲು ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು?

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಾದರೂ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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