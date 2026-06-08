ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ವೈದ್ಯರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p>ತಮ್ಮದೊಂದು ಸುಂದರ ಸಂಸಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮಗುವಿನ ಲಾಲನೆ, ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ತೊದಲು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಯಾಗಬೇಕು... ಹೀಗೆ ನವದಂಪತಿಗೆ ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ದುಡಿಯುವವರು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದೆರೆಡು ವರ್ಷ ಕಳೆಯಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಾಡೋಣ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋಣ, ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಲವರದ್ದು. </p><p>ಆದರೆ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಅಗತ್ಯ. ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಮರೆತೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಂತೂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ತಮ್ಮದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಪೋಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಸುಷ್ಮಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಕೂಡ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. </p><p>ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಯೋಚನೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದಲೇ ಅನೇಕರು ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಮೊಬೈಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಳಕೆ ಅತಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅದರಿಂದ ಮೋಹಿತರಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಯೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದವರಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಿಕಿರಣಗಳಿಂದಲೂ ವೀರ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿವೆ. </p><p><strong>ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು...</strong></p><ul><li><p>ಮಗು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ದಂಪತಿ ಮೊದಲು ಫಲವತ್ತತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಗಂಡಾದರೂ ಸರಿ, ಹೆಣ್ಣಾದರೂ ಸರಿ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಕಾರಣ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.</p></li><li><p>ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದರೆ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ.</p></li><li><p>ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿತ್ಯ ಅರ್ಧಗಂಟೆಯಾದರೂ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p></li><li><p>ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.</p></li></ul>