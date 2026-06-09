ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹರಡಬಹುದು ‘ಸ್ಕೇಬೀಸ್ -ತುರಿಕಜ್ಜಿ’

<p>‘ಇಚ್ ಮೈಟ್’ (ಸಾರ್ಕೋಪಟ್ಸ್ ಸ್ಕೇಬೀಸ್ )ಎಂಬ ಪರಾವಲಂಬಿ ಕ್ರಿಮಿಯಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತುರಿಕಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಹೌದು. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿ , ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವುದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತುಸು ಕಷ್ಟ. ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹರಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಬಿಸಿ ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ , ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗಾದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು.</p>.<p>‘ಸಾರ್ಕೋಪಟ್ಸ್ ಸ್ಕೇಬೀಸ್’ ಎಂಬ ಪರಾವಲಂಬಿ ಕ್ರಿಮಿ ಎಂಟು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮನುಷ್ಯರ ಚರ್ಮದ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ. ಹೆಣ್ಣುಕ್ರಿಮಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟ ಮೂರರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು 1-2 ವಾರದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ವವಾಗಿ, ವಯಸ್ಕ ಹುಳುವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಳ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಮದ ಬೇರೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಕ ಕ್ರಿಮಿ ಚರ್ಮದ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ಬಿಲವನ್ನು ಕೊರೆದು, ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 3-4 ವಾರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಈ ಕ್ರಿಮಿ, ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದರೆ 24 ರಿಂದ 36 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಚರ್ಮದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ, 4ರಿಂದ 6 ಆರು ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಕೀಟ ಕಡಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಉಬ್ಬುಗಳು/ದದ್ದುಗಳು ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದೇ ಅಲ್ಲದೇ ವಿಪರೀತ ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತುರಿಕೆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಕ ಕ್ರಿಮಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ಬಿಲವನ್ನು ಕೊರೆದು, ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಚರ್ಮದಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ, ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಕ್ರಿಮಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬಳಸುವ ಪೆನ್ನು, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಸ್ಕೇಲ್, ಇರೇಸರ್, ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಮಿಯು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗಲು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಕೇಬಿಸ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಕಾಯಿಲೆಯ ಸೂಚನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 4 ರಿಂದ 6 ವಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಎರಡನೆ ಬಾರಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 1ರಿಂದ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು.</p>.<p><strong>ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧ:</strong> ಬೆರಳ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ, ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ . ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತುರಿಸುವುದರಿಂದ, ಆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಒಡೆದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಯಗಳು ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ನಂಜು ಆಗಿ ರಸಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕ್ರಿಮಿಯು ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ಓಡಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗೆರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ . ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 15 ಕ್ರಿಮಿಗಳಷ್ಟೇ ಸಾಕು.ಗಂಟುಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ಕೈ ಬೆರಳು ಕಾಲ ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ, ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಣಿಕಟ್ಟು, ತೋಳುಗಳು, ಸೊಂಟದ ಕೆಳಭಾಗ, ತೊಡೆಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಕಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೇಬೀಸ್: ತೀವ್ರ ರೂಪದ ಸ್ಕೇಬಿಸ್, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದು ಚರ್ಮದ ಹೊರಪದರ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ಉದುರಬಹುದು.</p>.<p>ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಕ್ರಿಮಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಮಾತ್ರೆಗಳು (ಐವರ್ ಮೆಕ್ಟಿನ್) ಈಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಲೋಷನ್ನನ್ನು (ಪ್ರೇಮೆಥ್ರಿನ್ )ಸ್ನಾನದ ಬಳಿಕ , ದೇಹವನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸಿದ ಬಳಿಕ, ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 12 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆ, ಟವೆಲ್ , ಹಾಸಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಹಾಸಿಗೆ, ದಿಂಬು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಔಷಧಗಳು ಕ್ರಿಮಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾಶಪಡಿಸುವುದರಿಂದ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ಒಡೆದ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಔಷಧವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.</p>.<p>ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಔಷಧವನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ 14 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ಕೇಬೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಹೊರಗಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.</p>.<p>ತುರಿಕೆಯಿಂದ ಒಡೆದ ಚರ್ಮದ ಗಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ನಂಜು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಚರ್ಮದ ಒಳಪದರಗಳಿಗೆ ನಂಜು ಹರಡುವುದು (ಸೆಲ್ಯುಲೈಟಿಸ್). ನಂಜು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹರಡಬಹುದು (ಸೆಪ್ಟಿಸೀಮಿಯಾ). ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು (ಗ್ಲಾಮೇರುಲೋ ನೆಫ್ರೈಟಿಸ್). ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತರಹದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಸ್ಕೇಬಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-51-404396510</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>