ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಭಾರವನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ...

<p>ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟ ಎನಿಸುವುದು ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ‘ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಮಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಿವುಡರಾಗಿದ್ದರೆ’ ಎನ್ನುವ ಭಾವ.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ‘ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ನೋವು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎನಿಸಿದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಒಂಟಿತನ ಕಾಡುವುದು. ‘ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ, ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ’ (alienation) ಎನ್ನುವ ಭಾವ, ‘ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲದ, ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಗೌರವವೂ ಇಲ್ಲದ ಯಃಕಶ್ಚಿತ್ ಹುಳ’ ಎನ್ನುವ ಅವಮಾನಭರಿತ ನೋವಿನ ಭಾವ ಕಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಾವು ನಮ್ಮ ದುಃಖ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ, ನೋವು, ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯರ ಅಥವಾ ಸ್ಪಂದನಶೀಲ ಸ್ನೇಹಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ‘ಈಗ ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾನೊಬ್ಬನೇ / ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಹೊರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಈ ಕಷ್ಟದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲನ್ನು ಹೊರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೃದಯವೂ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಮರುಗುತ್ತಿದೆ, ಅವರೂ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎನಿಸಿದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಧೈರ್ಯ, ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ.</p>.<p>‘ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವ ಕರುಣೆ–ಪ್ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸದಾ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲಿರುತ್ತದೆ; ಆ ಕಣ್ಣ ನೋಟದಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಬದುಕಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಧಾರ; ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬಹುದಾದರೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸತ್ತಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಘಾತ(trauma)ದ ಮುಖ್ಯಲಕ್ಷಣವೇ ನಮಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಟವನ್ನು, ನಮಗಾದ ವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೇ ಇರುವುದು.ತೀವ್ರ ಆಘಾತವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ; ಹಾಗೆ ಆಘಾತವನ್ನು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೋ ಅಥವಾ ಅಭಿನಯ, ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೋ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆ ಆಘಾತದಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಗುಣಮುಖರಾದಂತೆಯೇ ಸರಿ.</p>.<p>ಯಾವ ದುಃಖವೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳೂ ಉಪಶಮನಗೊಳ್ಳುವುದು ಖಂಡಿತ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೂ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ತುಂಬಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದಾಗಷ್ಟೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ‘ಈ ದುಃಖ ಶಾಶ್ವತ, ಇದರಿಂದ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ, ಇನ್ನು ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂಬ ಕತ್ತಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕವಿಯುತ್ತದೆ. ‘ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅವಸಾನ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ; ನಾನೇನೋ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ; ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಬಲದಿಂದ ಈ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬಲ್ಲೆ’ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಹಣವೋ, ಮತ್ತೊಂದು ಪದಾರ್ಥವೋ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಹೇಗೆ ಕೆಲಕಾಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡ ತರುತ್ತೇವೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಭಾವನೆಗಳ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲವಾದಾಗ ಆ ಭಾವನೆಗಳ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಮಾಡಲು ಬೇರೆಯವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯಸಹಜ ನಡವಳಿಕೆ.ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ ಕೊಂಡಾಗ, ಬೇರೆಯವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:</p>.<p>l‘ಸಹಾನುಭೂತಿ’ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲ; ಕೇವಲ ಸಭ್ಯ ನಾಗರಿಕ ವರ್ತನೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಅನುಭೂತಿ. ಎದುರಿಗಿರುವ ಜೀವ ನೊಂದಿದೆ, ಆ ನೋವಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದೆ – ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಚಲನವನ್ನೂ ಮೂಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವ ಅವರ ನೋವಿಗೆ ಕಂಪಿಸಿ ಮೃದುಗೊಂಡು ದನಿ ಭಾರವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೋವುಂಡ ಜೀವವನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಸಂತೈಸಬೇಕೆಂದೆನಿಸದಿದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಬೇಡ.</p>.<p>* ‘ಬೇರೆಯವರು ತಮ್ಮ ದುಃಖ ತೋಡಿಕೊಂಡಾಗ, ‘ನನ್ನ ದುಃಖ ಅದಕ್ಕಿಂತಾ ದೊಡ್ಡದು’, ‘ಇಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವುದೇ’, ‘ಆನೆ ಭಾರ ಆನೆಗೆ ಇರುವೆ ಭಾರ ಇರುವೆಗೆ’ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನೊಂದವರನ್ನು ಮತ್ತೂ ನೋಯಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>* ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಲ್ಲ. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆಗೇ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡದೇ, ಆ ಘಟನೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಾವ ಉಂಟುಮಾಡಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡಿ.</p>.<p>* ನಮಗಾಗುತ್ತಿರುವ ನೋವನ್ನು, ಮೂಡುತ್ತಿರುವ ಭಾವಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದು ಭಾವನೆಗಳ ಸರಾಗ ಹರಿವಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>* ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತೇವೆ; ಆ ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಆಳವಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಆ ಭಾವನೆಗಳ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೇವೆನ್ನುವ ಭಯ. ನೃತ್ಯ, ಅಭಿನಯ , ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ- ಮುಂತಾದವು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಲು, ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು, ನಮ್ಮ ದೇಹ-ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ನಿರ್ಭಿಡೆಯಿಂದ ಆಡಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-51-45941920</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>