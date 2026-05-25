ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ಆಹಾರ ಸೂತ್ರಗಳಿವು...

<p>ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ‘ಥೈರಾಯ್ಡ್‘ ಇಂದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಕಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಆಕಾರದ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ 25 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ನಿಯಮಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಶರದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್‘ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದೇಹದಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು 'ಹೈಪೊಥೈರಾಯ್ಡ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ‘ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. </p><p>ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟು, ಬೊಜ್ಜಿಗೆ ಕಾರಣ, ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್, ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಬರುವುದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಹಸಿವು ಆಗದಿರುವುದು ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<h2><strong>ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೀಗಿರಲಿ..</strong></h2>.<p>ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಸೀ ಫುಡ್, ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. </p><p>ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳು ಕೆಂಪಕ್ಕಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಆಹಾರ, ಪಾಲಕ್ ಅಥವಾ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವೇಳೆ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ವಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.</p><p>ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಪ್ರತಿದಿನ 1–2 ಚಮಚ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಟ್ಸ್, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಮೂಸಂಬಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.</p>.<h2><strong>ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು</strong></h2>.<p>ಸೋಯಾಬಿನ್, ಹೂಕೋಸು, ಸಿಹಿ ಅಂಶವಿರುವ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. </p>