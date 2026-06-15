ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡದೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್: ಇದು ಎದೆಗಪ್ಪುವ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್

<p>ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡದೆಯೇ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಕೈಹಾಕಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಹೃದಯದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಹೆಸರು ‘ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಪೇಸ್ಮೇಕರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್’. ಇದನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ‘ಧರಿಸಬಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್’ (wearable implant) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೃದಯದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು, ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಹೃದಯದ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಣ್ಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನ. ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ತೀರಾ ನಿಧಾನವಾದಾಗ, ಅತಿಯಾಗಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಹೃದಯವು ರಕ್ತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು ಅಮೆರಿಕದ ಮೆಸಾಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಶೋಧಕರು. ಎದೆಗೆ ಅಂಟಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷ. ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೃದಯದ ಲಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೊರಗಿನ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ (ಧ್ವನಿ ತರಂಗದ) ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ‘ಸೋನೊಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್’ (sonogenetics) ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹೈಡ್ರೊಜೆಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತಾ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p><p>‘ದೇಹದ ಆಳದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಇಮೇಜಿಂಗ್ (ಚಿತ್ರಣ) ಮಾಡಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಬಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಎಂಐಟಿಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸಿವಿಲ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕ್ಸುವಾನ್ಹೆ ಝಾವೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಗ</strong></p><p>ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇಸ್ಮೇಕರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಅಂಗಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ನೇರಸಂಪರ್ಕ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಲ್ಲದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತಾದರೂ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪೇಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹುಸಿಯಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು, ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಸೋನೊಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆವರ್ತನಗಳು (acoustic frequencies) ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಯಾನ್ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು (ion channels) ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.</p><p>ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸಿದಾಗ, ಈ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಚಾನಲ್ಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಹರಿವು ಹೃದಯದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿಯಲು ಬೇಕಾದ ‘ರಾಸಾಯನಿಕ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್’ ಆಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>