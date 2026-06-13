ವಿಪರೀತ ಸುಸ್ತು, ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು: ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ3 ಕೊರತೆಯೂ ಇರಬಹುದು

<p>ಈಗೆಲ್ಲ ಯುವ ಜನರು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಮೈಒಡ್ಡುವುದು ವಿರಳ. ಸದಾ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುವ ಅವರು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ <strong>ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ3</strong> ಅಂಶ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಅಂಶ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಅನೇಕರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೂಳೆಗಳ ಬಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ‘ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ3’ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. </p><p>ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ3 ಮಹತ್ವವೇನು, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಶರದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><h2><strong>ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ3 ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?</strong></h2>.<p>ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ತಗಲುದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ3 ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ದೇಹ ಆ ಅಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<h2>ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು</h2>.<ul><li><p>ದೇಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗದಿರುವುದು</p></li><li><p>ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು</p></li><li><p>ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು</p></li><li><p>ವಿಪರೀತ ಸುಸ್ತು</p></li><li><p>ಬೆನ್ನುನೋವು</p></li><li><p>ಕಾಲು ಊತ ಆಗುವುದು</p></li><li><p>ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ</p></li><li><p>ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p></li></ul>.<p>ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ3 ಅಂಶ ವಿಪರೀತವಾದರೂ ರಕ್ತದ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಹೃದಯ, ಮಿದುಳು, ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ3 ಅಂಶವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. </p>.<h2>ಸಲಹೆ</h2>.<ul><li><p>ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು.</p></li><li><p>ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p></li><li><p>ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.</p></li><li><p>ಅಣಬೆ, ತರಕಾರಿ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರಗಳಾದ ಏಡಿ, ಮೀನನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. </p></li><li><p>ರಾಗಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಾಲು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ3 ಅಂಶ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲುಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>