ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? WHO ವರದಿ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು...

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ(ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒ) ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೇಗೆ ರೋಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ.</p><p><strong>ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ, ವಾಸನೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು!</strong></p><p>ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ, ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ರೂಪವಿಲ್ಲದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಸೀಸ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಮಿಥೈಲ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮತ್ತು ಅಫ್ಲಾಟಾಕ್ಸಿನ್ ಬಿ1 ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.</p><p><strong>ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರದ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇವು ಆಹಾರದೊಳಗೆ ಸೇರಿದರೆ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.</p><p>ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ತಾಯಂದಿರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು.</p><p>ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಟ್ಯೂನ ಮತ್ತು ಸ್ವೋರ್ಡ್ ಫಿಶ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ 'ಮಿಥೈಲ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ' ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ನರಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ದೇಹದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ </strong></p><p>'ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸೊಸೈಟಿ' ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ದೇಹ ಸೇರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದ ನೈಜ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳು</strong></p><p>*ನಿರಂತರ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಮತ್ತು ವಾಂತಿ.</p><p>*ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಏರುಪೇರು ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದು (Early Puberty).</p><p>*ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ.</p><p>*ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಳ.</p><p>*ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವು.</p><p><strong>ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳೇನು? </strong></p><p><strong>*</strong>ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಧಾನ್ಯ, ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಸಾಯನಿಕ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನುತಡೆಯಬಹುದು.</p><p>*ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವುದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>