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International Yoga Day: ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ, ಆಯುರ್ವೇದ

- ಡಾ. ಎಂ. ಎಸ್. ಮಹಾದೇವನ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಯುರ್ವೇದ
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 10:58 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 10:58 IST
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HealthInternational Yoga Dayyoga dayYoga

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