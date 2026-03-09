ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ

<p>ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ 3ರಿಂದ4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಆರೋಗ್ಯದ ವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<h2>ಬಿಸಿ ನೀರು ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು</h2>.<p><strong>ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆ</strong></p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.</p>.<p><strong>ದೇಹದಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿವಾರಣೆ</strong></p>.<p>ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ದೇಹದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಉಪಯುಕ್ತ. </p>.<p><strong>ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ</strong></p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಅನಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸಿ, ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಲಿದೆ. </p>.<p><strong>ಗಂಟಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ</strong></p>.<p>ಎಣ್ಣೆ,ಛರ್ಬಿ, ತುಪ್ಪದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಅಂಶವು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರಿಗಿಂತ ಬಿಸಿ ನೀರು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಗಾಗ ಕಾಡುವ ಗಂಟಲು ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>