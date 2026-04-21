ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಸೇವೆನೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ತರಹೇವಾರಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಈ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಫೋನ್ಸೊ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು. ಈ ತಳಿಯ ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ನಾರಿನಾಂಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂಡ.ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗಲು ಅಗತ್ಯ ನಿರೋಧಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಅಂಶವು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಠಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ನಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳಾದ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಯು ಕೊಲಾಜೆನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕಗಳಿಂದ ಕೋಶಗಳು ಹಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿರೋಧಕವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ರುಚಿಕರ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ತಪ್ಪಿಸಿ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.