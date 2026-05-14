ಭುಜದ ನೋವಿಗೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು

ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಭುಜ ನೋವು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ, ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ನಿಲ್ಲುವ ಭಂಗಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ, ಅತಿಯಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭುಜನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.</p><p>ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ʼಅವಬಾಹುಕʼ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾತದೋಷವು ಭುಜದ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭುಜದ ಚಲನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಕೈ ಎತ್ತಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು, ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ʼಫ್ರೋಜನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ʼ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಅತಿಯಾದ ಒಣ ಹಾಗೂ ತಣ್ಣನೆಯ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಒಂದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಪೆಟ್ಟು, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇವು ಭುಜನೋವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. </p><p>ಭುಜದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು, ಕೈ ಚಲನೆ ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಭುಜದ ಗಟ್ಟಿತನದಿಂದ ಚಲನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. </p><p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಭುಜ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು.</p><p> ಕೆಲವು ಔಷಧಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ರಕ್ತಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾತದೋಷ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಸ್ತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದೊಳಗಿನ ವಾತವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಶಮನಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಸ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ವನಸ್ಪತಿ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ತೈಲವನ್ನು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ವಾತದೋಷವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಭುಜ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದ ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭುಜಂಗಾಸನ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸರಿಯಾದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು,ಸೂಕ್ತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. </p><p>ಭುಜ ನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು. </p><p><strong>ಮಾಹಿತಿ:</strong> ಡಾ. ಸ್ನೇಹಾ.ಕೆ BAMS (MD),ಕಾಯಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ, ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೆಗ್ಗೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -580024</p>