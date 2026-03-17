Heart Health: ಹೃದಯದ ಕಾಳಜಿ ಹೀಗಿರಲಿ..

<p>ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವ ತಳೆದಾಗಿನಿಂದ ಮರಣದವರೆಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಗವೆಂದರೆ ಅದು ಹೃದಯ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಶರೀರಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ.</p>.<p>ಹೃದಯವು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂತೆ. ತಾಯಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವಂತೆ, ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೃದಯವು ಹೊರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗಾತ್ರ ಹಿಡಿಯಷ್ಟಾದರೂ ಕೆಲಸ ಪರ್ವತದಷ್ಟು. </p>.<p>ಆತ್ಮವು ಹೃದಯದ ತುತ್ತತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಮಹಾನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್. ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣುವುದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ. ಕಣ್ಣಿನ ಹೊಳಪು, ನಾಲಗೆಯ ರುಚಿ , ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೃದಯದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿ ‘ಮಹತ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮರ್ಮಗಳ ಪೈಕಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮರ್ಮಗಳಿಗೂ ಬಲ ಕೊಡುವ ಪ್ರಧಾನ ಮರ್ಮ ಹೃದಯ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ, ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.</p>.<p>ಆಹಾರಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಒದಗಿಸುವ ಆರು ರಸಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಸದ ಅಧಿಕವಾದ ಸೇವನೆಯು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿಗಳ ಸೇವನೆಯು ಹೃದಯದ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳದ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನು ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಕಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ, ಕಹಿಬೇವು, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಒಗರಾದ, ಅಡಿಕೆಯ ಸೇವನೆಯಿಂದಲೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹಿಗ್ಗಿ, ಮೇದಸ್ಸಿನ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಖಾರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಊರಿಯೂತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗದೇ ಹೃದ್ರೋಗ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. </p>.<p>ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರುಚಿಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ಹಿತವಾಗಿ, ಮಿತವಾಗಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು. ಜಿಹ್ವಾಚಾಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು, ಮೀನಿನ ಪದಾರ್ಥದೊಡನೆ ಹಾಲನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಹಣ್ಣು ಹಾಲು, ಹಾಲು ಮೊಸರು, ಹಾಲು ಉಪ್ಪು ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದ್ರೋಗ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇಂಥ ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರವ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡಬೇಕು. </p>.<p>ಹೃದ್ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಕ್ಷಾರೀಯ ಪಾನಗಳು, ಅತಿ ತಂಪಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಮಲ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡುವುದು, ತೇಗು, ವಾಂತಿ ಬಂದಾಗ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೂ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. </p>.<p> ನಿತ್ಯಾಭ್ಯಂಗ ಎಂದರೆ ನಿತ್ಯವೂ ಮೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ನಿತ್ಯವೂ ಮೈ ಬೆವರುವಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಮ, ನಡೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಹೃದಯದ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಬಲಗೊಂಡು ಮುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮರಣದವರೆಗೂ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಏಳುವುದರಿಂದ ಹೃದ್ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಹಿತವಾದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಳು, ಗಡ್ಡೆ–ಗೆಣಸುಗಳ ಉಪಯೋಗ ಹಿತಕರ. ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯ ಎಳೆ ಎಲೆಗಳ ಸೇವನೆ, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಪಲ್ಯ ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದ್ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.</p>.<p>ಚಿಂತೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ ಮಾತು. ಅತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದರಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗುವ ಆಘಾತವು, ಹೃದಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ, ಸಿಟ್ಟು, ದ್ವೇಷ, ವಿನಾಕಾರಣ ಶೋಕ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೊರಗುವುದು, ಅಕಾಲ ಭೋಜನ, ಅತಿಯಾದ ಉಪವಾಸ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೃದಯದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪುಪ್ಪುಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅತಿ ಉಪಯೋಗ ಎಂದರೆ ನಿರಂತರ ಕಿವಿಗವಸುಗಳ (ear phone) ಬಳಕೆ, ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡುವದು, ದ್ವೇಷ, ಕ್ರೌರ್ಯ, ವಿಕೃತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲವು. </p>.<p> ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಶುಚಿ, ರುಚಿಯಾದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>