ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶಾಖ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರದಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಖ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ

ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 20ರಿಂದ 25 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸನ್-ಬರ್ನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲ. ಸನ್-ಬರ್ನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪಡುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

ಬಿಸಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ದ್ರವಾಂಶ ಮತ್ತು ಲವಣಾಂಶಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

 ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ
 ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ 
 ತಲೆನೋವು
 ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ
 ಬಾಯಿ ಒಣಗುವುದು
 ಲಘು ತಲೆನೋವು
 ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಸೆಳೆತ 
 ಮೂರ್ಛೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ

ದೇಹವು ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ರವಾಂಶದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು:

ಶಾಖವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಹಸಿವಾಗದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳ ಏರಿಕೆ:

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಅಂತಹ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹದಗೆಡುವುದು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿನ ಏರುಪೇರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಸಮತೋಲನ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕೊರತೆ) ಮತ್ತು ದ್ರವಾಂಶದ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಖ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ನಂತಹ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕುಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನದ ಪರ