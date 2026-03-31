ಇನ್ ಪ್ಲುಯೆಂಜ: ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪಿಡುಗು

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸಾವಿಗೀಡುಮಾಡಿರುವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಿಡುಗು ಯಾವುದೆಂದು ಗೊತ್ತೆ ?

ಇದು ಇನ್ ಪ್ಲುಯೆಂಜ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಜ್ವರ' (Flu) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇನ್ ಪ್ಲುಯೆಂಜ, ಮಾರಕವಾಗಬಲ್ಲ ಒಂದು ವೈರಾಣು ಸೋಂಕಾಗಿದ್ದು, ಮೂಗು, ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು ಗಾಸಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಲಾಧರಿತವಾದ (ಋತುಮಾನೀಯ) ಇನ್ ಪ್ಲುಯೆಂಜ, ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಸೋಂಕಾಗಿದ್ದು, ಈ ರೋಗದ ವೈರಾಣುವಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಿಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುವ ಹಾಗೂ ಹತೋಟಿಗೆ ಸಿಗದಂತಾಗಬಲ್ಲ ಆತಂಕಕಾರಿ ಪಿಡುಗಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಪಿಡುಗು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 1918 (ಸ್ಪ್ಯಾ ನಿಷ್ ಜ್ವರ), 1957 (ಏಷ್ಯನ್ ಜ್ವರ), 1968 (ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಜ್ವರ), 2009 (ಹಂದಿ ಜ್ವರ-ಮೆಕ್ಸಿಕೊದಿಂದ ಆರಂಭ) ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿಸಿದ್ದು, 1918ರ ಪಿಡುಗು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸುಮಾರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನರು ಈ ಪಿಡುಗಿಗೆ ಈಡಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 3 ರಿಂದ 6.5 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರೋಗದ ವೈರಾಣುವನ್ನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ 1892ರಲ್ಲಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಪ಼ೈಪ಼ರ್, ತಪ್ಪಾಗಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರಭೇದ 'ಹಿಮೊಪಿ಼ಲಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲುಯೆಂಜ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಾಣುವಿಗೆ ಈ ಹೆಸರೇ ಉಳಿದಿದೆ. 'ಆರ್ಥೋಮಿಕ್ಸೆವಿರಿಡೆ'ಎನ್ನುವ ಪ್ರಜಾತಿಯ ಈ ಇನ್ ಪ್ಲುಯೆಂಜ ವೈರಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವಿಧದ ವೈರಾಣು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

'ಡಿ' ವಿಧದ ವೈರಾಣು, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸೋಂಕು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 'ಎ ' ವಿಧದ ವೈರಾಣುವಿನ ಕೋಶದ ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ A(H1N1), A(H3N2), A(H3N3) ಮತ್ತು A(H5N1) ಎನ್ನುವ ಉಪತಳಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. A(H1N1) ಮತ್ತು A(H3N2) ಉಪತಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಕಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲೂ ಸೋಂಕು ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ.

A(H3N3) ಮತ್ತು A(H5N1) ಉಪತಳಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಕಾರಕವಾಗಿವೆ. ಈ ವೈರಾಣುಗಳ ವಂಶವಾಹಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಾಲಾಧಾರಿತ ಲಸಿಕೆಗಳು ಪ್ರಭೇದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ,ಈ ಸೋಂಕಿನ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಳಸುವ ಲಸಿಕೆಗಳು, ಸುಮಾರು ಒಂದವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾರವು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸೋಂಕಿನ ಹತೋಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಯೇ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು' ಬಿ' ವಿಧದ ವೈರಾಣು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 'ಎ 'ವಿಧದ ವೈರಾಣುಗಳಿಗಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 'ಸಿ' ವಿಧದ ವೈರಾಣುಗಳಿಂದಾಗುವ ಸೋಂಕು ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಿಡುಗುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 'ಡಿ 'ವಿಧದ ವೈರಾಣು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ.