ಜನೌಷಧಿ ಅಗ್ಗವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೂ ಹೌದು: ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಲೇಖನ

<p>ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯ ನಿಜವಾದ ಅಳತೆಗೋಲು ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ, ಔಷಧಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯು ಭಾರತದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನೌಷಧಿ ಪರಿಯೋಜನಾ (ಪಿಎಂಬಿಜೆಪಿ), ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ.</p> <p>ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಶೇಕಡಾ 80-90 ರಷ್ಟು ವೈದ್ಯರು ಬರೆಯುವ ಚೀಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇವುಗಳು ಅವುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಪರಿಣಾಮದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇವು ಡೋಸೇಜ್, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಳಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ.</p> <p>ಪಿಎಂಬಿಜೆಪಿ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ವಿಧಾನವಲ್ಲ; ಇದು ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬಲವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಜನೌಷಧಿ ಸಪ್ತಾಹದ ವಿಷಯವಾದ "ಜನೌಷಧಿ ಸಸ್ತೀ ಭೀ, ಭರೋಸೆಮಂದ್ ಭೀ, ಸೇಹತ್ ಕಿ ಬಾತ್, ಬಚತ್ ಕೆ ಸಾತ್" (ಜನೌಷಧಿ ಅಗ್ಗವೂ ಹೌದು, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೂ ಹೌದು, ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ) ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. 18,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಔಷಧಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡಾ 50 ರಿಂದ 80 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವೆಚ್ಚದ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜನೌಷಧಿಯು 29 ವಿಭಿನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 2,110 ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು 315 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳ ಬ್ಯೂರೋ (ಪಿಎಂಬಿಐ) ನೇರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಪಾಲುದಾರರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಯೋಜನೆಯು ದೇಶದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಲವಾದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಮೆರಿಕಾ, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಂತಹ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿನಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಉದ್ಯಮವು 'ಬಯೋಸಿಮಿಲರ್ಸ್', ಜೈವಿಕ ಔಷಧಿಗಳ ಜೆನೆರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜೆನೆರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಔಷಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾವೀನ್ಯತೆ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಯು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬಹು-ಪದರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ, 'ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಎಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ' ಎಂಬ ಮಿಥ್ಯೆಯನ್ನು ಪಿಎಂಬಿಜೆಪಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ -ಜಿಎಂಪಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ