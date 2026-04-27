111 ವರ್ಷವಾದರೂ ಸದೃಢವಾಗಿರುವ ಲೂಯಿಸ್ ಕ್ಯಾನೊ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟೇನು?

ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಹು ಬೇಗನೆ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಜನರು ಮೃತಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ, ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ, ಒತ್ತಡ ಹೀಗೆ ಸಾವಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕೊಲಂಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಲೂಯಿಸ್ ಕ್ಯಾನೊ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಈಗ 111 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಪಕ್ರಾರ ವಿಶ್ವದ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 71 ರಿಂದ 73 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾನೊ ಇದನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1914ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನೊ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಕೆಲಕಾಲ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಾರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಅವರು ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಲಿಂಡೆನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿರುವ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆಧುನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನೊ.

ಅವರ ಸರಳ ನಿಯಮಗಳು

ಕ್ಯಾನೊ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಧೂಮಪಾನ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಕ್ಯಾನೊ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನೊ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಲೂ ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಭರಿತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೀನ್ಸ್, ಆವಕಾಡೊ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ಯಾನೊ ಅವರು 105 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಕ್ಯಾನೊ ಅವರಿಗೆ 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾನೊ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 11 ಜನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಅನೇಕ ಮರಿ-ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನೊ. ಇವರ ಪತ್ನಿ 2004 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.

ಗಿನ್ನೀಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೆರೊಂಟಾಲಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಜೀನ್ ಕಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇವರು 122 ವರ್ಷ, 164 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.