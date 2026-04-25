ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ!

<p>ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳ ನರರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ, ವೈದ್ಯರು ಇದೀಗ ‘ನೀವು ಹಾಡುತ್ತೀರಾ?’ ಅಥವಾ ‘ನೀವು ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಥರದ ಮಾತುಕತೆ ಈಗೀಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ. ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಲವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ತೀವ್ರವಾದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಭರಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ‘ಗಾಯನ’ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಡುವುದು ಈಗ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪೂರಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಧ್ವನಿಯ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ</strong><br>ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ ಅದು ಮಾತು ಅಥವಾ ಧ್ವನಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮ. ರೋಗಿಗಳ ಧ್ವನಿಯು ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮಾತು ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಮೆದುವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುವುದರಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂವಹನವು ಆಯಾಸದಾಯಕವೆನಿಸಿ, ರೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. </p>.<p><strong>ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯೇ ಏಕೆ?</strong><br>ಗಾಯನವನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾತು ಇವೆರಡೂ ಮೆದುಳಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನರಮಂಡಲದ ಹಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ, ಮಾತಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಗಾಯನವನ್ನು ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯು ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಮ, ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆಯು ಯಾವ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ನುಂಗಲು ಬಳಸುವ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ‘ವಾಯ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್’ 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ‘ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ-ಅನಾಲಿಸಿಸ್’ (ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್) ವರದಿಯು ಈ ವಾದವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. 449 ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 21 ಅಧ್ಯಯನಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯು ಧ್ವನಿಯ ಕಂಪನಾಂಕದ ಶ್ರೇಣಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಉಸಿರು ಹೊರಹಾಕುವ ಮತ್ತು ಒಳತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿ ಹೊರಡಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಚಲನೆಗೂ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. 'ರಿದಮಿಕ್ ಆಡಿಟರಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಶಬ್ದದ ಲಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇಹದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೆದುಳಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ರೋಗಿಗಳ ನಡಿಗೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಶೇ 15 ರಿಂದ 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೆಜ್ಜೆಯ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೇಳಿರುವ ರಿದಂ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರಾಗ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಅಥವಾ ಜಾನಪದ ಧಾಟಿಯು, ಬರೀ ಔಷಧಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಸಮೂಹ ಗಾಯನದ ಮಹತ್ವ</strong><br>ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಡುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸಮೂಹ ಗಾಯನವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಮೂಹ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ರೋಗದ ಬಗೆಗಿನ ಕೀಳರಿಮೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲವೂ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಸತ್ಯವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಜನೆ, ಕೀರ್ತನೆ, ಜಾನಪದ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತವು ಈಗಾಗಲೇ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಇವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಂದ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಿತ ಪದ್ಧತಿಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಈಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ ಅಷ್ಟೆ.</p>.<p><strong>ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು?</strong><br>ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಚ್-ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಗಾಯನ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:<br><strong>ಗೊತ್ತಿರುದರಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿ:</strong> ಔಪಚಾರಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ರಮಗಳಿಗಿಂತ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭಜನಾ ತಂಡ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ತ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಗೆಂದೇ ರೂಪಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ‘ಪಾರ್ಕಿನ್ಸಾಂಗ್’ನಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಈಗ ಇಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ.</p>.<p><strong>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ:</strong> ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪೂರಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ಸಮ್ಮಿಲನದಿಂದ ದೊರಕುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಲೇಖಕ: ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ನಾರಾಯಣ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>