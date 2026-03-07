ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ: PCOS ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವವರು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದು

<p>ತನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ-ಹೊರಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆ, ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನೇ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿಸಿಒಎಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?</strong></p><p>ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಕೇವಲ ಅಂಡಾಶಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಇದು ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಲೋಪದಿಂದ ಆಗಲಿದೆ. ನಷ್ಟಾರ್ತವ (ಮುಟ್ಟು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು) ಅಥವಾ ಆರ್ತವ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ತವ ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತೊಂದರೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಫ ಮತ್ತು ವಾತ ದೋಷಗಳ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಕಫ:</strong> ದೇಹದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಸಿಸ್ಟ್ (ಗಡ್ಡೆ) ರಚನೆ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ನಿಧಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ವಾತ:</strong> ದೇಹದ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಈ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ ಅನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ಪಿತ್ತ:</strong> ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮೊಡವೆ, ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು.</p><p>ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಈ ಅಸಮತೋಲನಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ</strong></p><p>ಪಿಸಿಓಎಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ನಿಯಮಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರಗಳಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸವುದು ಅಗತ್ಯ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಔಷಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೂಕೋಸು, ಟೊಮೆಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಪೀಚ್ ಹಣ್ಣು, ಸೇಬು, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ದಿನಚರಿ, ಋತುಚರ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಪಂಚಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳು </strong></p><p>ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ದೇಹದ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ (Detox) ಸ್ತ್ರೀ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ‘ಪಂಚಕರ್ಮವು ಪಿಸಿಓಎಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಮನ (ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸುವುದು), ವಿರೇಚನ (ಬೇಧಿ ಮಾಡಿಸುವುದು) ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬಸ್ತಿ (ಗರ್ಭಾಶಯಕ್ಕೆ ಔಷಧ ನೀಡುವುದು) ಸೇರಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪಂಚಕರ್ಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ತರಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ’. </p><p>ಅಶ್ವಗಂಧವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಶತಾವರಿಯು ಈಸ್ಟ್ರೋಜೆನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿ ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟನ್ನು ನಿಯಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಫಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಚೇತನಾ ಅವರು ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಶ್ವಗಂಧ ಮತ್ತು ತ್ರಿಫಲದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ</strong></p><p>ಔಷಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗವು ತೂಕ ಇಳಿಸಲು, ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಂಡಾಶಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p> <strong>ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸುಸ್ಥಿರ ಹಾದಿ</strong></p><p>ಪಿಸಿಓಎಸ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರತೆ ಅಗತ್ಯ. ಕ್ರಮೇಣ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಿತತೆ, ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಸ್ಥಿರ ತೂಕ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>