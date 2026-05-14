ಪಿಸಿಒಎಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪಿಎಂಒಎಸ್ ಎಂದು ಬದಲಿಸಿದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು?

<p>ಪಿಸಿಓಎಸ್ (ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್) ಎಂಬುದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 17 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪಿಸಿಒಎಸ್ ಅನ್ನು ಪಿಎಂಒಎಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಪಿಎಂಒಎಸ್ ಎಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? </strong></p><p>ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ವೈದ್ಯರು, ಸಂಶೋಧಕರ ಒಕ್ಕೂಟವು ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ, ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಇದ್ದ, ಪಿಸಿಒಎಸ್ ಪದವು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಂಡಾಶಯ ಚೀಲದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಪಿಸಿಒಎಸ್ ಪೀಡಿತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯ ಚೀಲಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಶಯದ ಕಾರ್ಯ ಅಸಹಜತೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ‘ಪಾಲಿಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್’ (ಪಿಎಂಒಎಸ್) ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 8 ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪಿಎಂಒಎಸ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p><p><strong>ಹೊಸ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ </strong></p><ul><li><p><strong>ಪಾಲಿಎಂಡೋಕ್ರೈನ್:</strong> ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮ</p></li><li><p><strong>ಚಯಾಪಚಯ:</strong> ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವಾಗಿದ್ದು, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು</p><p>ಮಧುಮೇಹ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.</p></li><li><p><strong>ಅಂಡಾಶಯ:</strong> ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ, ಮುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಸಿಂಡ್ರೋಮ್:</strong> ಸಂಬಂಧಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p>ಪಿಸಿಓಎಸ್ನ ರೋಗ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂಡಾಶಯ ಚೀಲಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ರೋಗ ನಿರ್ಣಾಯವೂ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜರ್ನಲ್ ‘ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್’ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಪಾಲಿಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಅನಿಯಮಿತ ಅಥವಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಮುಟ್ಟು</p></li><li><p>ಬಂಜೆತನ</p></li><li><p>ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು</p></li><li><p>ಅತಿಯಾಗಿ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ</p></li><li><p>ಮೊಡವೆ</p></li><li><p>ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು</p></li><li><p>ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ ಸಮಸ್ಯೆ. </p></li><li><p>ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ</p></li><li><p>ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ</p></li><li><p>ಹೃದಯ ರೋಗ</p></li><li><p>ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆ</p></li><li><p>ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ</p></li><li><p>ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ</p></li></ul><p><strong>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ</strong></p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಯುವ ಜನಾಂಗದವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಎಂಆರ್) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಚಯಾಪಚಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.</p><p>ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಇರುವ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಯಾಪಚಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಇಂಡಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನವು ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಇರುವ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮೇಲೆ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳು</strong></p><ul><li><p>ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ</p></li><li><p>ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ</p></li><li><p>ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಣೆ</p></li><li><p>ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ</p></li><li><p>ಒತ್ತಡ ಕಡಿತ</p></li><li><p>ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ</p></li><li><p>ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್ನಂತಹ ಇನ್ಸುಲಿನ್-ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಔಷಧಿಗಳು</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>