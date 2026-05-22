ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಲ್ವಾ: ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಅನೇಕರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗೆ ಹಲ್ವಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ರುಚಿಯಾದ ಹಲ್ವಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಲ್ವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಖಾದ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಲ್ವಾ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
ತುಪ್ಪ
ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ
ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ
ಡ್ರೈ–ಫ್ರೂಟ್ಸ್

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಮೊದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಒಂದು ಬಾಣೆಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ನಂತರ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಪಾಕವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿರಿ. ಮಿಶ್ರಣವು ಹದವಾದ ಮೇಲೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿರಿ.
ಮೊದಲೇ ಹುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಡ್ರೈ–ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಬಳಿಕ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವರಿ. ಹದವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಹರಡಿ. ಕೆಲ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು, ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಹಲ್ವಾ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.