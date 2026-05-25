ಸೋಮವಾರ, 25 ಮೇ 2026
ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 25 ಮೇ 2026, 7:17 IST
ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಿಟ್ರೂಟ್‌ನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮಹತ್ವ
ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಫೋಲೇಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳು
ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ತಯಾರಿಕೆಯ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ
ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಸಿಲ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಬೇಕು.
ರಸ ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಬೇಯಿಸಿದ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಶುಂಠಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಪುದೀನವನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ರಸವನ್ನು ಸೋಸಿ, ನಂತರ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅಂತಿಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಕುಡಿಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಉದುರಿಸಿದರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
2
ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಬೇಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಸಿಲ್‌ಗಳು
