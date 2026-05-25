ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ

<p>ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಸಮತೋಲನವಾಗಿರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕರು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಲೇಟ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ9, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ನಾರಿನ ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಹಾಗೂ ರೈಬೋಫ್ಲಾವಿನ್ನಂತಹ ಇತರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದು, ಸದೃಢ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p><p><strong>ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಮೊಸರು </p></li><li><p>ಬಿಟ್ರೂಟ್</p></li><li><p>ಶುಂಠಿ</p></li><li><p>ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ</p></li><li><p>ಪುದೀನ ಎಲೆ</p></li><li><p>ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ</p></li><li><p>ಉಪ್ಪು</p></li><li><p>ಸಾಸಿವೆ</p></li><li><p>ಎಣ್ಣೆ</p></li><li><p>ಕರಿಬೇವು </p></li></ul><p><strong>ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ</strong></p><ul><li><p>ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ತೆಗದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಕುಕ್ಕರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ 2 ವಿಸಿಲ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.</p></li><li><p>ಪುದೀನ ಎಲೆ, ಶುಂಠಿ, ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ರಸವನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಸೋಸಿ.</p></li><li><p>ಒಂದು ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೊಸರು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ.</p></li><li><p>ಬಾಣೆಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಸಿದ್ದವಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.</p></li><li><p>ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಿಟ್ರೂಟ್ನ ರಸವನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p></li></ul>