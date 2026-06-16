ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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ರೆಸಿ‍ಪಿ : ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿ ನೀಡುವ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 11:19 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 11:19 IST
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ರೆಸಿ‍ಪಿ : ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿ ನೀಡುವ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಯ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿ
1
ಬಿಟ್ರೂಟ್‌ನ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಬಿಟ್ರೂಟ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತರಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
2
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಈ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಹುರಿದ ರವೆ, ಮೊಸರು, ಉಪ್ಪು, ಬಿಟ್ರೂಟ್, ಶುಂಠಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಗೋಡಂಬಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
3
ಹಿಟ್ಟಿನ ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತ
ಮೊದಲು ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ರವೆ, ಮೊಸರು, ಉಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
4
ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಲು ಬಿಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
5
ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ
ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಸಮಯ
15 ನಿಮಿಷ
ಬೇಯಿಸುವ ಸಮಯ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
RecipeVegetablesidlifood recipe

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