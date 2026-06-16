<p>ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಹಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ, ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ, ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಇಡ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.</p>.<p>ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ತರಾಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಹುರಿದ ರವೆ </p></li><li><p>ಮೊಸರು</p></li><li><p>ಉಪ್ಪು </p></li><li><p>ಬಿಟ್ರೂಟ್</p></li><li><p>ಶುಂಠಿ </p></li><li><p>ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ </p></li><li><p>ಗೋಡಂಬಿ</p> </li></ul><p><strong>ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ</strong></p><ul><li><p>ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಚಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡಿ.</p></li><li><p>ಬಳಿಕ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹುರಿದ ರವೆ, ಮೊಸರು, ಉಪ್ಪು, ಈಗಾಗಲೇ ರುಬ್ಬಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಟ್ರೂಟ್, ಗೋಡಂಬಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.</p></li><li><p>ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಲು ಬಿಡಿ.</p></li><li><p>ಬಳಿಕ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>