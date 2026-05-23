ರುಚಿರುಚಿ ಖುಷಿಖುಷಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಬನ್ಸ್‌

ಪದ್ಮಿನಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್

ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಬಿ6 ಮತ್ತು ಸತುವು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮಿದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತವೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರೆಗೂ ಸಹಕಾರಿ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ 6ನಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೆಳೆತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಋತುಸ್ರಾವದ ನೋವು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಹಕಾರಿ.

ಹೀಗೆ, ದೇಹಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಸಾಯನ, ಮುಳಕ, ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮಂಗಳೂರು ಸಿಹಿ ಬನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ ಬಹುತೇಕರು ಅದನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸಿಹಿ ಬನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಖಾರ ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮಧುಮೇಹ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಬನ್ಸ್ ಪ್ರಿಯವಾದರೆ, ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಖಾರ ಬನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇರದು.

ಸಿಹಿ ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಚ್ಚಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರುಚಿಕರವಾದ ಖಾರ ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಬನ್ನಿ, ಈ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಬನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಕಲಿಯೋಣ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ