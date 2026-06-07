ರೆಸಿಪಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಚಿಪ್ಸ್

<p>ಮಳೆಗಾಲದ ಚುಮುಚುಮು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವರಂತೂ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಚಿಪ್ಸ್ ತರುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p>ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮರಗೆಣಸಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ರೂಟ್ನಿಂದಲೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ವಿಟಮಿನ್ ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. </p><p>ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ರೂಟ್</p></li><li><p>ಉಪ್ಪು</p></li><li><p>ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ</p></li><li><p>ಬೇಕಿಂಗ್ ಶೀಟ್</p></li><li><p>ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ</p></li><li><p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ</p></li></ul><p><strong>ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ </strong></p><ul><li><p>ಮೊದಲು ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.</p></li><li><p>ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ರೂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ .</p></li><li><p>ಬಳಿಕ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಿವ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.</p></li><li><p>ನಂತರ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬೇಕಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲವನ್ನು ಉದುರಿಸಿ, 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ.</p></li><li><p>ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದಾದರೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಗೆ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ರೂಟ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಪಕ್ಕ ಒಂದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, 180° ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಬೇಯಿಸಿ.</p></li><li><p>ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ನಲ್ಲಾದರೆ, 180° ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ8 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಬಹುದು. ಬಾಣೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವುದಾದರೆ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೂ ಕರಿದರೆ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ರುಚಿಕರವಾದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>