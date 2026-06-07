ಭಾನುವಾರ, 7 ಜೂನ್ 2026
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ರೆಸಿಪಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಚಿಪ್ಸ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 7:47 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 7:47 IST
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ರೆಸಿಪಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಚಿಪ್ಸ್

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಬಳಸಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿ
1
ಆರೋಗ್ಯಕರ ತರಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ
ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
2
ತರಕಾರಿಗಳ ತಯಾರಿ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ರೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ತೆಳುವಾದ ಸ್ಲೈಸ್‌ಗಳಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
3
ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣದ ಹಂತ
ಈ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲವನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕು.
4
ಬೇಯಿಸುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳು
ಓವನ್, ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
180°
ಓವನ್ ಬೇಯಿಸುವ ತಾಪಮಾನ
15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ
ಓವನ್ ಬೇಯಿಸುವ ಸಮಯ
8 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ
ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಸಮಯ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
RecipeVegetables

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