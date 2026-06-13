<p><em>ವೇದಾವತಿ ಎಚ್.ಎಸ್.</em></p>.<p>ಮಿಲ್ಕ್ಶೇಕ್ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಮಿಲ್ಕ್ಶೇಕ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.</p>.<p>ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ಶೇಕ್</p>.<p>ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ: ಬಾದಾಮಿ 10, ಗೋಡಂಬಿ 10, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ, ಡೈರಿಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕದು 1, ತಣ್ಣನೆ ಹಾಲು 1 ಕಪ್, ಅಲಂಕರಿಸಲು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಪುಡಿ.</p>.<p>ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬಳಿಕ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಪುಡಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸವಿಯಿರಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-51-753940332</p>