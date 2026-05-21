ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೂವುಗಳ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಹಾ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪಾನೀಯವಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಅದಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಹೀರದೆ ದಿನಚರಿ ಆರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಚಹಾ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಹದ್ದು.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ21 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಚಹಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಶುಂಠಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹೂವುಗಳಿಂದಲೂ ಚಹಾ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಚಹಾ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೂಗಳಿಂದ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಹೂವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾ ಚಹಾ ವಿಧಾನಗಳು

ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಚಹಾ

ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇದರಿಂದಲೂ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ಚಹಾ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಒಣಗಿಸಿದ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಪುಡಿ –1 ಚಮಚ

ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ– ಕಾಲು ಚಮಚ

ಟೀ ಪುಡಿ– ಅರ್ಧ ಚಮಚ

ಇದಿಷ್ಟನ್ನು 1 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ರಸ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು.

ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ಚಹಾ

ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದರಿಂದ ಚಹಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ಚಹಾ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ಎಸಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಪಾತ್ರೆಗೆ 1 ಲೋಟ ನೀರು, 5–6 ದಾಸವಾಳ ಎಸಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ..ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ಚಹಾ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಚಹಾ (Chamomile)

ಅನೇಕ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಹೂವಿನಿಂದ ಟೀ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಚಹಾ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ: 1 ಲೋಟ ಕಾದ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ 1 ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಗೂ ಒಣಗಿದ ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 5 ನಿಮಿಷ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.. ಬಳಿಕ ಕುಡಿಯಬಹುದು.

ಶಂಖ ಪುಷ್ಪ ಚಹಾ

ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು 1 ಲೋಟ ಕಾದ ನೀರಿಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಶಂಖ ಪುಷ್ಪ ಎಸಳು ಹಾಕಿ 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. ಅದು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅದರಿಂದ ಎಸಳು ತೆಗೆಯಿರಿ. ನಂತರ ಆ ನೀರಿಗೆ ಕಾಲು ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಗೂ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.. ಬಳಿಕ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ.