ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಮೃದುವಾದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಹೋಳಿಗೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು. ಹಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಳ ಎಂಥವರಿಗೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಂತೂ ಹಲಸಿನ ಸೀಸನ್ ಎಂದರೆ ದೋಸೆ, ಕಡುಬು, ಚಿಪ್ಸ್ ಹೀಗೆ ತರಹೇವಾರಿ ಖಾದ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇವಲ್ಲದೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತೊಳೆಯಿಂದ ಹೋಳಿಗೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು.. 

ಹಲಸಿನ ಹೋಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

*ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತೊಳೆ – 1 ರಿಂದ 2 ಕಪ್

*ಚಿರೋಟಿ ರವೆ, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು– ಅರ್ಧ ಕಪ್ 
*ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ – ಅರ್ಧ ಚಮಚ
*ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ 
 *ಬೆಲ್ಲ – 1 ಕಪ್

*ತುಪ್ಪ 
*ತುರಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ– ಅರ್ಧ ಕಪ್

ಕಣಕ ತಯಾರಿಸಲು

ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅರ್ಧಕಪ್ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ, ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ 1 ರಿಂದ 2 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.

ಹೂರಣ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ 3 ಚಮಚ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಸೇರಿಸಿದೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. 

ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಯಲು ಇಡಿ.

ನಂತರ ತುರಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಧ್ಯಮ ಹದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. 

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರಿಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಗಂಟು ಆಗದಂತೆ ತಿರುಗಿಸಿ.

ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಮಿಶ್ರಣವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹದವಾಗಿ ಬೆಂದಿರುವ ಹೂರಣವನ್ನು ಬಿಸಿ ಆರಲು ಬಿಡಿ.

ಮೈದಾ, ರವೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಕಣಕದ ಉಂಡೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅದರೊಳಗೆ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಹೂರಣವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಾದ ತವಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹದವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹೋಳಿಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿಯಾದ ಹೋಳಿಗೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ..