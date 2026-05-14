ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ಅಂತೀರಾ: ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಾಯನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p>ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಾಯನವು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ, ರುಚಿಕರವಾದ ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಹಾಗೇ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಅಬ್ಬರ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಾಯನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಯಿರಿ.</p><p><strong>ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:</strong></p><p>ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು</p><p>ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ</p><p>ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ</p><p>ಜೇನು ತುಪ್ಪ</p><p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:</strong></p><p>ಮೊದಲು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಉದ್ದುದ್ದಾಗಿ ಸೀಳಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಾಳ್ಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ. ಬಳಿಕ ಆ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಬೆಲ್ಲ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಮತ್ತು ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಾಯನ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. </p>