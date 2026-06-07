<p>ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ, ಸೂಪರ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ<strong> </strong> ಚಿಕನ್ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ:</p><h3><strong>ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:</strong></h3><p><strong>1. ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲು </strong></p><ul><li><p><strong>ಚಿಕನ್:</strong> 1/2 ಕೆಜಿ </p></li><li><p><strong>ಮೊಸರು</strong> :1 ಸಣ್ಣ ಕಪ್ (ಚಿಕನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಲು)</p></li><li><p><strong>ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್:</strong> 1 ಚಮಚ</p></li><li><p><strong>ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ:</strong> 1 ಚಮಚ</p></li><li><p><strong>ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ:</strong> 1/2 ಚಮಚ</p></li><li><p><strong>ಲಿಂಬೆ ರಸ:</strong> 1 ಚಮಚ</p></li><li><p><strong>ಉಪ್ಪು:</strong> ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು</p></li></ul><p><strong>2. ಡ್ರೈ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು </strong></p><ul><li><p><strong>ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು:</strong> 1 ಕಪ್</p></li><li><p><strong>ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್:</strong> 1/2 ಕಪ್</p></li><li><p><strong>ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ:</strong> 1 ಚಮಚ</p></li><li><p><strong>ಒಣ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಡಿ:</strong> 1/2 ಚಮಚ (ಇದ್ದರೆ ಬಳಸಿ)</p></li><li><p><strong>ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ / ಒರೆಗಾನೊ:</strong> 1/2 ಚಮಚ (ಬೇಕಿದ್ದರೆ)</p></li><li><p><strong>ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ:</strong> ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ</p></li><li><p><strong>ಉಪ್ಪು:</strong> ಅರ್ಧ ಚಮಚ</p></li><li><p><strong>ತಣ್ಣೀರು:</strong> ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ (ಐಸ್ ವಾಟರ್)</p></li></ul><p><strong>3. ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು:</strong></p><ul><li><p><strong>ಎಣ್ಣೆ:</strong> ಕರಿಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು</p></li></ul><h3><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:</strong></h3><p><strong>ಹಂತ 1: ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡುವುದು</strong></p><ul><li><p>ಮೊದಲು ಚಿಕನ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ (ಗೀರು ಹಾಕಿ).</p></li><li><p>ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಸರು, ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಲಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.</p></li><li><p>ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಇದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 2 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಲು ಇಡಿ (ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ).</p></li></ul><p><strong>ಹಂತ 2: ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು</strong></p><ul><li><p>ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಡಿ, ಒರೆಗಾನೊ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.</p></li></ul><p><strong>ಹಂತ 3: ಕೆಎಫ್ಸಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು </strong></p><ul><li><p>ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆದ ಚಿಕನ್ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದು, ಮೊದಲು ಒಣ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊರಳಿಸಿ (ಹಿಟ್ಟು ಚಿಕನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು).</p></li><li><p>ನಂತರ ಆ ಚಿಕನ್ ತುಂಡನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಐಸ್ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಳುಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.</p></li><li><p>ನೀರನ್ನು ಕೊಡವಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಚಿಕನ್ ತುಂಡನ್ನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಈ ಬಾರಿ ಕೈಯಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸವರಿ, ನಂತರ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡವಿ (Shake ಮಾಡಿ). ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಚಿಕನ್ ಮೇಲಿರುವಂತೆ 'ಫ್ಲೇಕ್ಸ್' ಅಥವಾ ಲೇಯರ್ಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ.</p></li></ul><p><strong>ಹಂತ 4: ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವುದು</strong></p><ul><li><p>ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ.</p></li><li><p>ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಚಿಕನ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. </p></li><li><p>ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕರಿಯಿರಿ.</p></li></ul><p><strong>ಟಿಪ್:</strong> ಚಿಕನ್ ಬೆಂದ ತಕ್ಷಣ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಬದಲು ಒಂದು ಜರಡಿ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಚಿಕನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.</p><p> ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ, ಜ್ಯೂಸಿ ಹಾಗೂ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಶೈಲಿಯ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಸಿದ್ಧ! ಇದನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಅಥವಾ ಮಯೋನೈಸ್ ಜೊತೆ ಸವಿಯಿರಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>