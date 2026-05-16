ರಸಾಸ್ವಾದ: ಸಂಸ್ಕೃತಿ– ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಗಮ ಪತ್ರೊಡೆ

ಮಲೆನಾಡು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಡುಗೆಗಳ ತವರೂರು. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನೆಲದ ಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮರದ ಸೊಪ್ಪಿನವರೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಳಸಿ ದಿನವೂ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಮಲೆನಾಡಿಗರ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆಗಳು ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಪರೂಪದ ಕೆಸುವಿಗಾಗಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಕಾಯುವ ಜನ, ಇದರಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅದುವೇ ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯ ಪತ್ರೊಡೆ.

ಹೌದು, ಮುಂಗಾರು ಭೂಮಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಕೆಸುವಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಜೀವಕಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಸಿರು ಕೋಮಲೆ 'ಕೆಸ' ಭೋಜನಪ್ರಿಯರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಷ್ಟೋ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪರಿಚಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸಿಗುವ ಗೆಡ್ಡೆ, ಗೆಣಸು, ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಎಲೆಗಳೇ ಇವರ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕಾಯಂ ತರಕಾರಿಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿದ ನವಿಲಿನಂತೆ ನಳನಳಿಸುವ ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಪತ್ರೊಡೆ ಎಂದರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು, ಒಂದು ಬಗೆಯ 'ಹುಚ್ಚು'!

ಪತ್ರೊಡೆ ಬರೀ ಒಂದು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆ ಸಹ. ಕಾಫಿ–ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳ–ಕೊಳ್ಳಗಳ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ನೆಲಕೆಸು ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಆನೆ ಕಿವಿಯಂತೆ ಅಗಲವಾಗಿ ಹರಡಿ ನಿಲ್ಲುವ ನಾನಾ ವಿಧದ ಕೆಸುಗಳು ಮಳೆಗಾಲದ ಆಗಮನವನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲೆನಾಡಿಗರು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಅಡುಗೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಗಮದಂತಿರುವ 'ಪತ್ರೊಡೆ'ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆಷಾಢದ ಮಳೆ ಧೋ... ಎಂದು ಸುರಿಯುವಾಗ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಈ ಖಾದ್ಯ ರಾಮಬಾಣ.

ಏನಂಥ ವಿಶೇಷ?

ಪತ್ರೊಡೆ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯ ಕೆಲಸ. ಕಾಡಿನ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಲ ಹಳ್ಳಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಎಳೆಯ ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಂದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದ ನಾರುಗಳನ್ನು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು.

ನಂತರ ಅಕ್ಕಿ, ತೆಂಗಿನತುರಿ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಹಚ್ಚಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಡುಬಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಹದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಈ ಕಡುಬುಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಲೆಗಳಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ– ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಲ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪತ್ರೊಡೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರ