ರೆಸಿಪಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬ್ರಸ್ಚೆಟ್ಟಾ

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ ಮೇ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಋತುಮಾನ ಇರುತ್ತದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಶೇ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಶೇ 40 ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ನಾರಿನ ಅಂಶ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ನಿಂದ ಮೇ ವರೆಗೆ ಋತುಮಾನದ ಹಣ್ಣಾದ ಮಾವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ಪೌಷ್ಠಿಕ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ, ಖಾದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ಆವಕಾಡೊ, ಶುಂಠಿ ಬ್ರಸ್ಚೆಟ್ಟಾ ಎಂಬ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಆವಕಾಡೊ (ಬೆಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣು) ಮೊನೊಸಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು, ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಸಿ, ಕೆ, ಬಿ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಶುಂಠಿಯು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. </p><p>ಹಾಗಾದರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ಆವಕಾಡೊ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬ್ರಷ್ಚೆಟ್ಟಾ ಎಂಬ ರುಚಿಕರವಾದ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಇಟಾಲಿಯನ್ ಬ್ರೆಡ್ </p></li><li><p>ಮಾಗಿದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು</p></li><li><p>ಶುಂಠಿ</p></li><li><p>ಈರುಳ್ಳಿ</p></li><li><p>ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ</p></li><li><p>ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು</p></li><li><p>ನಿಂಬೆ ರಸ</p></li><li><p>ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ</p></li><li><p>ಉಪ್ಪು</p></li><li><p>ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ</p></li><li><p>ಕರಿಮೆಣಸು</p></li><li><p>ಟೊಮೆಟೊ</p></li></ul><p> <strong>ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ</strong></p><ul><li><p>ಮೊದಲು ಬ್ರೆಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಓವನ್ ಅಥವಾ ತವಾ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವಂತೆ ಬೇಯಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡಿ.</p></li><li><p>ನಂತರ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಆವಕಾಡೊ, ಶುಂಠಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೊಟೊ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.(ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು)</p></li><li><p>ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತರುವಾಯ, ಆ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಮಚದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. </p></li><li><p>ನಂತರ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹರಡಿ. ಬಳಿಕ ಮೇಲೊಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಇಟ್ಟರೆ, ರುಚಿಕರವಾದ ಮಾವಿನಕಾಯಿ,ಆವಕಾಡೊ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬ್ರಸ್ಚೆಟ್ಟಾ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. </p></li></ul>