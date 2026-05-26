ಮಾವು, ಅನಾನಸ್, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಳಸಿ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಲಸ್ಸಿ

ಹಣ್ಣುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರುಚಿಯಾದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಮಿಶ್ರ ಹಣ್ಣಿನ ಲಸ್ಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮೊಸರು 
ಮಾವು, ಅನಾನಸ್,ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
ಜೇನುತುಪ್ಪ 
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿ 
ಚಿಗುರಿದ ಪುದೀನಾ ಎಲೆ

ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು, ಅನಾನಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಬಳಿಕ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹಣ್ಣುಗಳು, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮಿಶ್ರಣವು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಗಾಜಿನ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರಣವಾದ ಹಣ್ಣಿನ ಲಸ್ಸಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಚಿಗುರಿನ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರೆ, ರುಚಿಕರವಾದ ಮಿಶ್ರ ಹಣ್ಣಿನ ಲಸ್ಸಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.