ಮಕ್ಕಳ ನೆಚ್ಚಿನ ‘ಪಿಸ್ತಾ ಜಾಮ್ ರಾಕ್ ಕುಕೀಸ್’ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿ

<p>ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕೆ ಬೇಕು.. ಆದರೆ, ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರುವ ಪದಾರ್ಥ ನೀಡುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಕೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು.</p><p>ಮನೆಯಲ್ಲಿಸುಲಭವಾಗಿ ‘ಪಿಸ್ತಾ ಜಾಮ್ ರಾಕ್ ಕುಕೀಸ್’ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನಂತೆಯೇ ಇರುವ ಈ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇಕರಿಗಳಿಂದ ತರುವ ಆಹಾರ ಖಾದ್ಯಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹಬುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. </p><p>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಸವಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರುಚಿಕರವಾದ ‘ಪಿಸ್ತಾ ಜಾಮ್ ರಾಕ್ ಕುಕೀಸ್’ ತಯಾಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು</strong></p><p><strong>ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು...</strong></p><ul><li><p>ಸಕ್ಕರೆ</p></li><li><p>ಬೆಣ್ಣೆ</p></li><li><p>ಮೊಟ್ಟೆ</p></li><li><p>ವೆನಿಲ್ಲಾ</p></li><li><p>ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು</p></li><li><p>ಪಿಸ್ತಾ</p></li></ul><p><strong>ಪಿಸ್ತಾ ಜಾಮ್ ಮಾಡಲು..</strong></p><ul><li><p>ರಾಸ್ಪ್ಬೆರಿ</p></li><li><p>ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ</p></li><li><p>ಪಿಸ್ತಾ</p></li><li><p>ಸಕ್ಕರೆ</p></li><li><p>ಬೆಣ್ಣೆ</p></li><li><p>ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿರಪ್</p></li><li><p>ಕ್ರೀಮ್<br></p></li></ul><p><strong>ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ</strong></p><p><strong>ಕುಕೀ:</strong></p><p>ಮೊದಲಿಗೆ ಪಿಸ್ತಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಕ್ರೀಮ್ ರೂಪ ಬರುವಂತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.</p><p>ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೊಟ್ಟೆ, ವೆನಿಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡ (ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮಿಶ್ರಣ) ಬೆಣ್ಣೆ ,ಸಕ್ಕರೆ ಪಿಸ್ತಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಪಾತಿ ಮಣೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಕುಕೀ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಕುಕೀಗೂ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಓವನ್ನಲ್ಲಿ 12ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಕುಕೀಗಳು ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತವೆ.</p><p><strong>ಪಿಸ್ತಾ ಜಾಮ್:</strong></p><p>ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಪಾಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿರಪ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ನಂತರ ಸಿದ್ದವಾದ ಕುಕೀಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಪಿಸ್ತಾ ಜಾಮ್ ತುಂಬಿಸಿ. ನಂತರ ಫಿಸ್ತಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಜಾಮ್ ಮೇಲೆ ಉದುರಿಸಿದರೆ, ರುಚಿಕರವಾದ ಪಿಸ್ತಾ ಜಾಮ್ ರಾಕ್ ಕುಕೀಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>