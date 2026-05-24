ರೆಸಿಪಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಾಗಿ ಸಮೋಸಾ

ಸಮೋಸಾವನ್ನು ಬಹುತೇಕರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಸಮೋಸಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಕಾಫಿ, ಟೀಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೋಸಾ ತಿನ್ನುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಸಮೋಸಾವನ್ನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಾಗಿಯಿಂದಲೂ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಾಗಿಯು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಳೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ ಹಾಗೂ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಧಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಭರಿತವಾದ ರಾಗಿ ಸಮೋಸಾ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು
ಸಜ್ಜೆ ಹಿಟ್ಟು, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಚೂರುಗಳು, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಎಣ್ಣೆ, ಉಪ್ಪು

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಣಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಅದೇ ಬಾಣಲೆಗೆ ಜೀರಿಗೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ.

ನಂತರ ಮೊದಲೇ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಮೊದಲೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ, ಹುಣಸೆಯ ಹುಳಿ, ಮೊದಲೇ ಹುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ–ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಜ್ಜೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿರಿ. ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಇರುವಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ.

ಸಿದ್ದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಚಪಾತಿ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಾಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಸೇರಿಸಿ ಸಮೋಸಾ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಡಚಿ.

ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದೊಂದೆ ಸಮೋಸಾಗಳನ್ನು ಬಾಣೆಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ರಾಗಿ ಸಮೋಸಾ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.