ಈ ಭಾನುವಾರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಪೆಪ್ಪರ್‌ ಚಿಕನ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ..

<p>ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳವುದು ಹೇಗೆ?. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್– ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರದೇ ಇರುವವರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್.</p><h4>ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:</h4><p><strong>ಚಿಕನ್:</strong> ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ (500 ಗ್ರಾಂ)</p><p><strong>ಈರುಳ್ಳಿ:</strong> 2 (ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)</p><p><strong>ಟೊಮಾಟೋ</strong>–1 ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು</p><p><strong>ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್:</strong> 1 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ</p><p><strong>ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ (ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್):</strong> 1.5 ರಿಂದ 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ (ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ)</p><p><strong>ಅರಿಸಿನ ಪುಡಿ:</strong> ಅರ್ಧ ಚಮಚ</p><p><strong>ಎಳ್ಳು :</strong> 1/2 ಚಮಚ</p><p><strong>ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು:</strong> ಸ್ವಲ್ಪ</p><p><strong>ಎಣ್ಣೆ:</strong> 3-4 ಚಮಚ</p><p><strong>ಉಪ್ಪು:</strong> ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು</p><p><strong>ನಿಂಬೆ ರಸ:</strong> 1 ಚಮಚ</p><p><strong>ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ</strong>–2 ಚಮಚ</p> <h4><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ</strong></h4><h4> ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ:</h4><p>ಮೊದಲು ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.</p><h4> ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿ:</h4><p>ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ,ಟೊಮಾಟೋ ಹಾಕಿ, ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಬಾಡಿಸಿ. ನಂತರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸಿ. </p><h4><strong>ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸಿ:</strong></h4><p>ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ತೇವಾಂಶ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಬಾಡಿಸಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಳ್ಳು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ, ಚಿಕನ್ ಬೇಯಲು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ 10-12 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ.</p><p>ಬಳಿಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉದುರಿಸಿದರೆ, ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಖಾರ ಖಾರವಾದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>