ರೆಸಿಪಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ರುಚಿಯಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡುವುದು ಹೀಗೆ..

ಹಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂತಹ ಸಪ್ಪೆ ಊಟವೂ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಊಟದ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯ (ಸೈಡ್ಸ್) ಇರಲೇಬೇಕು. ಅನೇಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಪ್ಪಳ ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ, ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಹಪ್ಪಳ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಪ್ಪಳವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಟೊಮೆಟೊ 
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು 
ಜೀರಿಗೆ 
ಎಳ್ಳು
ಒಣಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ 
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಮೊದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. 
ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ನಂತರ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಂಟಾಗದಂತೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 
ಹಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಣೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೆಳುವಾಗಿ ಒತ್ತಿ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿದರೆ, ರುಚಿಯಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಹಪ್ಪಳ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.