ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಮುನ್ನ ದೇಹ ನೀಡುವ 7 ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳಿವು

ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಳ್ಳವರೂ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಕುರಿತ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳು ಜೀವ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಎಂದರೇನು?

ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಎನ್ನುವುದು ಮಿದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮಿದುಳಿನ ನರಕೋಶಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಾದರೆ, ಮಿದುಳಿನ ನರಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳವು ಒಡೆದು ಮಿದುಳಿನೊಳಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗುವುದು.

ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೂ ತುತ್ತಾಗುವ ಮುನ್ನ ದೇಹ ನೀಡುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಸೂಚನೆಗಳೇನು?

ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ದೇಹವು ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಖದ ಒಂದು ಬದಿ ವಾಲಿದಂತಾಗುವುದು. ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಲಹೀನತೆ ಕಾಡುವುದು. ಒಂದು ಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತು ತೊದಲುವುದು, ಇತರರು ಆಡುವ ಮಾತು ಅರ್ಥವಾಗದಿರುವುದು. ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಡೆಯುವಾಗ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಕಾರಣಗಳೇನು?

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಧೂಮಪಾನ, ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ತೂಕ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ದಣಿವು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಸ್ತು ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮುಖ ವಾಲಿದರೂ ಮತ್ತು ಕೈ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಅದನ್ನು ದಣಿವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಲುಪುವ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಯ ವಿಳಂಬವಾದಷ್ಟೂ ಮಿದುಳಿನ ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಮಾತು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.

ನೈಜ ಘಟನೆಗಳು ನೀಡುವ ಪಾಠ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುನ ತುರ್ತುತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 84 ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತಾ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ತೀವ್ರ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಿಂದ ಕುಸಿದಾಗ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು. ಹಿಂದಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ವಾಲ್ವ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಜೀವಮಾನಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ರಕ್ತ ತೆಳುವಾಗಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತ್ವರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಅವರು ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆಗಳು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಯಾರ