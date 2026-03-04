ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಕಹಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಈ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ

<p>ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ. ಹಾಗಲಕಾಯಿಯು ಸೌತೇಕಾಯಿಯಂತಹ ಕ್ಯುಕರ್ಬಿಟೇಸಿಯೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. </p><p>ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳಾದ ಅಸ್ತಮ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳ ಒಳಪೊರೆಯ ಊರಿಯೂತಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದು. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ರಸವನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಳುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.ರಭಸದ ಗಾಳಿ, ಮಳೆ: ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಟೊಮೆಟೊ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಭತ್ತ.ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ನಾಶ.<h3><strong>ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು</strong></h3><p>ಹಾಗಲಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶರ್ಕರಪಿಷ್ಠ ಪ್ರೋಟಿನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ರಂಜಕ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಕೆರೋಟಿನ್, ಗ್ಲೂಕೋಸೈಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. </p><p>ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಇದರ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಲವು ರೀತಿಯ ರೋಗಶಮನಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದರ ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಈ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಹಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. </p><p><strong>ಉಪ್ಪು ನೀರು, ಅರಿಶಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ</strong></p><p>ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಕಹಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಕತ್ತರಿಸಿದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು 30ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು, ಅರಿಶಿನ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಹಿಂಡಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹಾಗಲಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಂಡರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಹಿಯನ್ನು ಹೊಗಲಾಡಿಸಬಹುದು. </p><p><strong>ಬೆಲ್ಲ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸೇರಿಸಿ: </strong>ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಇದು ಕಹಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ: </strong>ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಹಿ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಹೋಳುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ:</strong> ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೋಳು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು 2ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ನಂತರ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಹಿ ಅಂಶವನ್ನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ನಿಂಬೆ ರಸ ಸಿಂಪಡಿಸಿ:</strong> ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು 20-30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಆಮ್ಲೀಯತೆಯು ಉಳಿದ ಕಹಿ ಹೊಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ: </strong>ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಾಗಲ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕಹಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಬೀಗಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>